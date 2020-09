Caso di CORONAVIRUS tra i clienti. Nota pizzeria lancia l’allarme per possibile rischio di contagio

SANT’ARPINO/SUCCIVO – Un nuovo caso di Coronavirus in una nota pizzeria di Sant’Arpino ha fatto scattare l’allarme per il rischio di una possibile diffusione del contagio tra i clienti.

E’ stata la stessa pizzeria Milord ad avvisare i clienti della persona contagiata che la sera del 7 settembre è stata nei locali del Tukha di Succivo dove nel periodo estivo si sposta la pizzeria Milord Pizaggogo.

I titolari hanno infatti scritto un post su Facebook nel quale rassicurano i clienti spiegando che sono stati avviati tutti i protocolli di sicurezza e che è stata fatta la sanificazione.

“Ci è stato comunicato dall’Asl di competenza che un cliente, risultato poi positivo al Covid-19, nella serata di lunedì 7 settembre era presente presso la nostra struttura” si legge dal post pubblicato l’8 settembre dalla pizzeria di Sant’Arpino.

Per tutti i dipendenti che hanno lavorato nella struttura il 7 settembre è stata disposta la quarantena, in attesa del tampone per verificare l’eventuale contagio da coronavirus.

Spiegando poi “Abbiamo già attivato tutti i protocolli di sicurezza, supervisionati dall’Asl abbiamo già provveduto alla sanificazione di tutti gli ambienti. A tutti i dipendenti presenti in quella serata è stato fatto obbligo di osservare la quarantena e isolamento domiciliare in attesa del tampone. Pertanto per la carenza di personale resteremo chiusi sicuramente in data 9/9/2020. Vi terremo informati su eventuali aggiornamenti”.