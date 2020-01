CASTEL VOLTURNO. Accusato di aver favorito l’associazione Anpana-Oepa. Il Pm chiede l’assoluzione per l’ex sindaco Dimitri Russo

CASTEL VOLTURNO (g.g./maria assunta cavallo) – Tra i diversi procedimenti, alcuni già arrivati alla fase processuale, in cui è coinvolto l’exsindaco Dimitri Russo, ce ne anche qualcuno in cui è imputato, ce lo concediamo noi come battuta, per peccati venali. Nell’udienza svolta oggi durante il processo che vede indagato l’ex Sindaco di Castel Volturno, Dimitri Russo e alcuni membri della sua giunta, Rosa Scafuro, Paola Coen e Flavio Mongirulli, nonché l’ex funzionario all’ambiente Gianni Solino, accusati di aver procurato un ingiusto profitto all’associazione Anpana-Oepa attribuendogli formale riconoscimento di polizia ecozoofila, il Pubblico Ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nella sua requisitoria finale, ha chiesto l’assoluzione per tutti, facendo cadere l’accusa di abuso di ufficio.

“Non avevo alcun dubbio – replica l’ex Primo Cittadino – sulla mia buona fede, su quella dei membri della mia ex Giunta e di Gianni Solino, sicuro che non c’era alcun presupposto per il reato contestato, anzi abbiamo agito come sempre, nel rispetto assoluto della legge, con estrema trasparenza e prudenza. In attesa della sentenza, ringrazio il PM che ha di fatto ritirato le accuse ed i miei avvocati Giuseppe Stellato e Umberto Pappadia che hanno dimostrato appunto la mia estraneità rispetto all’ipotesi di reato formulata inizialmente. La verità – conclude Russo – alla fine viene sempre a galla”.