CASTEL VOLTURNO. Aggredì ex consigliere comunale, condannato imprenditore 38enne. IL NOME

CASTEL VOLTURNO – Aveva aggredito un ex consigliere comunale. Per questo e’ stato condannato. Questo e’ accaduto ad Antonio Carangio, commerciante castellano, di 38 anni ( nella foto ) titolare di un rinomato negozio,in un centro commerciale di Castel Volturno, che ha rimediato una condanna penale alla pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in sede civile – inflittagli dal Giudice Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dott. Pietro Fusaro , per lesioni procurate a Giuseppe Gravante ( sessantenne di Castel Volturno ) che, nel giudizio, si era costituito parte civile con l’avv. Raffaele Crisileo, le cui ragioni sono state accolte dal Giudice.

I fatti accaddero circa tre anni fa’ in una tabaccheria del litorale domizio quando Gravante Giuseppe si vide sferrare al volto, per futili motivi, un pugno da Antonio Carangio in seguito al quale subi’ un trauma facciale e dovette ricorrere alle cure dei sanitari della Clinica Pineta Grande che gli dettero ben 7 giorni di prognosi.