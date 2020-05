CASTEL VOLTURNO. COMUNE A LUCI ROSSE. Può tornare al lavoro il dirigente che faceva sesso in municipio

CASTEL VOLTURNO (g.v.) – E’ stata revocata la misura interdittiva ad Antonio Di Bona, funzionario del comune di Castel Volturno accusato di aver portato avanti pratiche per i condoni edilizi in cambio di favori sessuali, con i rapporti consumati anche all’interno del Municipio. L’uomo aveva ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

E’ stato la prima sezione del collegio A del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad accogliere il provvedimento, su richiesta del difensore dell’uomo, l’avvocato Nando Letizia. Di Bona è stato accusato di concussione, corruzione e falso ed ora è stato reintegrato al suo posto di lavoro al comune castellano.