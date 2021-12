CASTEL VOLTURNO. Ex assessore accusato di calunnia e di aver simulato un atto di violenza, mai commesso ai suoi danni da una donna

La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal Pm della Procura di S.Maria C.V. Marina Mannu. A gennaio l’udienza preliminare davanti al Gip Villano

CASTEL VOLTURNO – Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Marina Mannu, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex assessore all’ambiente del Comune di Castel Volturno Stefano Tommasi, di 45 anni, originario della provincia di Napoli ma trapiantato nella città castellana da oltre quarant’anni.

Il Giudice per le Indagini Preliminari Federica Villano ha fissato per il prossimo mese di gennaio l’udienza preliminare.

Il capo d’imputazione a carico dell’ex assessore del litorale domizio comprende i reati di calunnia e di falso in concorso. Secondo l’ipotesi accusatoria dell’ufficio della Procura sammaritana, Stefano Tommasi avrebbe dapprima dichiarato falsamente di essere stato aggredito, rivolgendosi in questi termini a un medico chirurgo in servizio presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno che ha aveva redatto il verbale di pronto soccorso.

Sempre secondo l’accusa, ciò avrebbe indotto in errore il professionista il quale, però, avrebbe redatto una certificazione che non rispecchiava la situazione clinica del Tommasi, incorrendo nel reato di falso ideologico.

Nel certificato venivano dichiarate “ferite escoriate e multiple allo zigomo sino al dorso braccio destro e alla base del collo conseguenti a riferita aggressione da parte di persona nota al paziente”.

Tommasi accusava G.A., donna 32enne del luogo, di averlo aggredito, pur essendo consapevole – sempre secondo la ricostruzione contenuta nell’impianto accusatorio del PM – che la donna non avesse compiuto a suo carico alcun atto di violenza.

Anche le tracce materiali di questa violenza, a quanto risulta, sarebbero frutto di una simulazione operata dall’imputato.

L’avv. Gaetano Crisileo difende G.A., costituenda parte civile che chiederà anche il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’ex assessore castellano Stefano Tommasi che di recente è stato anche nominato vice-presidente di Forza Italia con delega al litorale domizio.