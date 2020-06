CASTEL VOLTURNO. Inferno di fuoco in via Lazio. Terreno completamente distrutto dalle fiamme, panico tra i residenti

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento

CASTEL VOLTURNO – Paura in via Lazio a Castel Volturno. E’ di pochi minuti fa la notizia di un enorme appezzamento di terreno, situato fra più abitazioni, andato completamente in fiamme tra sterpaglie secche e cumuli di rifiuti. L’incendio ha sviluppato una nube di fumo dall’odore acre che ha invaso gli appartamenti circostanti, rendendo l’aria irrespirabile. I residenti si sono dovuti barricare in casa, in attesa dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Mondragone, coadiuvata dai mezzi provenienti dal comando provinciale di Caserta, la quale, ancora in questi minuti, sta lavorando alacremente per spegnere il fuoco.