CASTEL VOLTURNO. Poliziotti fanno irruzione in casa e trovano la droga. Arrestato ras dei Casalesi

CASTEL VOLTURNO – Nella serata del 12 Dicembre 2019, la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in

arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente,



CHIAROLANZA VINCENZO, classe 1962 residente in questa Provincia.L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito delle operazioni volte alla prevenzione e alcontrasto del traffico di droga nella Provincia di Caserta poste in essere dalla Squadra MobileCasertana, congiuntamente al personale del Commissariato di S. Maria C.V. .In particolare, gli investigatori, dopo aver riscontrato dei movimenti sospetti nei pressidell’abitazione del CHIAROLANZA, peraltro sottoposto alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, e contestuale obbligo di presentazione allap.g., decidevano di procedere all’irruzione all’interno della stessa.Predisposto un servizio di osservazione in loco, gli operanti individuavano il CHIAROLANZA e locontrollavano, per poi sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare.Le attività di ricerca davano esito positivo in quanto permettevano di rinvenire, occultati in vari puntidell’abitazione e del garage di relativa pertinenza, diversi involucri contenenti sostanze che, comeconfermato a seguito delle successive verifiche, risultavano di natura psicotropa. Si trattava, infatti,di “Cocaina”, per un peso lordo complessivo di gr. 54,5, – “Hashish”, per un peso lordocomplessivo di gr. 782,2, nonché di “Cobret”, dal peso lordo complessivo di gr. 18. Si rinvenivaaltresì denaro contante, per euro 1.315,00, nonché due bilancini di precisione più tutto il materialenecessario al confezionamento delle sostanze.Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il CHIAROLANZA è stato dichiarato in arresto e, comedisposto dal P.M. di Turno competente, associato presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V.(CE), in attesa del giudizio di convalida.

Sarà assistito dall’avvocato Paolo Di Furia.