CASTEL VOLTURNO. Lacrime, dolore e palloncini bianchi e azzurri per l’addio al piccolo Mario

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Folla di persone e palloncini bianchi e azzurri per l’addio al piccolo Mario Errico, il bimbo di 6 anni vittima della Terra dei Fuochi. Oggi alle 11 nella Parrocchia di San Castrese a Piazza Annunziata a Castelvolturno, si sono celebrati i funerali del piccolo guerriero. In una chiesa pervasa da tanto dolore e lacrime, la disperazione del papà Marco, della madre Veronica e del fratellino Marcello, ha gettato in un profondo sconforto i presenti per l’ultimo saluto. Al passaggio della piccola bara bianca gli applausi e il volo di palloncini bianchi ed azzurri ha accompagnato questa vittima innocente a soli 6 anni. Una ennesima tragedia che funesta i nostri territori martorizzati e in lutto perenne, per la perdita di cari.