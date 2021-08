CASTEL VOLTURNO. Operazione congiunta di Municipale ed Esercito. Pioggia di sanzioni, sequestri e denunce

CASTEL VOLTURNO – Pioggia di sequestri e sanzioni. E’ il bilancio dell’operazione messa in campo ieri sera, mercoledì 11 agosto, dagli agenti della Polizia Municipale di Castelvolturno in collaborazione con gli uomini dell’Esercito. Nello specifico sono stati 16 i veicoli sequestrati, di cui 12 auto e 4 scooter, e 30 le sanzioni per violazione del codice della strada.

I caschi bianchi, coordinati dal comandante Domenico De Simone, hanno inoltre applicato sanzioni per lo sversamento illecito di rifiuti e denunciato un uomo per resistenza e lesioni. L’attività di controllo si è svolta prevalentemente nella zona di Destra Volturno: il monitoraggio del territorio proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei residenti e spegnere sul nascere ogni possibile situazione illecita.