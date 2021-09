CASTEL VOLTURNO. Parte dal Regno Unito per raggiungere la famiglia. Papà sparito da 6 giorni, il disperato appello della moglie

CASTEL VOLTURNO – E’ partito dal social Facebook, e condiviso in vari gruppi, il disperato appello di aiuto di Giusy Francesca Martinelli. Suo marito Solomon K Baah, partito ormai 6 giorni fa dal Regno Unito per rientrare in Italia, a Castel Volturno, dalla sua famiglia, è sparito e senza lasciare traccia.

L’uomo, papà di una bellissima bimba, è molto conosciuto sia nella città castellana, sia a Napoli.

Chiunque ne abbia notizia può contattare la moglie (Giusy Francesca Martinelli) attraverso il suo contatto Facebook.

Qui sotto il post pubblicato nei vari gruppi delle province di Napoli e Caserta.