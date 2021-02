CASTEL VOLTURNO (GV) – Arrestata quattro mesi fa per un definito per una serie di furti in appartamento, Angela Saggese di Castel Volturno, su richiesta del suo difensore, avvocato Nando Letizia, viene scarcerata dal tribunale di Trento ai domiciliari, con affidamento ai servizi sociali di Verona dove si deve recare due volte a settimana.