CASTEL VOLTURNO si prepara per l’addio a Luigi Izzo. Sarà lutto cittadino per i funerali

CASTEL VOLTURNO – Sarà lutto cittadino a Castel Volturno in occasione dei funerali, previsti per la giornata di domani, di Luigi Izzo, il 38enne ucciso a coltellate nella notte di sabato scorso. La sua drammatica fine ha sconvolto la cittadina rivierasca. Ecco la comunicazione del sindaco Luigi Petrella.

PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

In data 06 novembre 2022, è venuto a mancare, in seguito ad un evento delittuoso il concittadino Luigi IZZO;

Al diffondersi della dolorosa notizia, tutti i cittadini di Castel Volturno hanno sin da subito avvertito un profondo sentimento di dolore, di sgomento e di profonda commozione;

l’Amministrazione Comunale, anch’essa vivamente colpita dal luttuoso evento e interpretando i sentimenti dei concittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia;

Si

intende proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Luigi IZZO, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità di Castel Volturno;Siinvita, altresì, tutta la cittadina ad evitare manifestazioni di evidenza pubblica che contrastino con la circostanza, nonché di svolgere attività di carattere festoso;Il Sindaco Luigi PetrellaORDINA:• Di proclamare il LUTTO CITTADINO, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno Martedì 08 novembre 2022, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del concittadino Luigi IZZO e per onorarne la memoria e quale segno di solidarietà unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Castel Volturno;• Di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino;• L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici;• La chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del medesimo giorno;• La chiusura di tutti gli esercizi commerciali operanti sul territorio del Comune dalle ore 14:00 alle ore 19:00;• La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Castel Volturno nel medesimo giorno;INVITA:Le scuole, i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali che si svolgeranno in data 8 novembre 2022 e sino al termine della cerimonia funebre.