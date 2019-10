CASTEL VOLTURNO. Trovata con documenti falsi in casa. Assolta 77enne

CASTEL VOLTURNO – Fu trovata in possesso, nel giugno scorso, di 2 carte di identità valide per l’espatrio ed una tessera sanitaria, documenti rivelatisi falsi e per questo motivo fu accusata di ricettazione. Oggi, la 77enne, R.D.B., di Castel Volturno è stata assolta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché il fatto non costituisce reato.

L’avvocato della donna ha contestato la diretta riconducibilità della falsificazione dei documenti identificativi all’imputata, nonché la provenienza da parte di terzi del bene falsificato. Per questo motivo, il giudice monocratico l’ha assolta.