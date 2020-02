MIGNANO MONTE LUNGO – Causò la morte di un giovane nel 2014 a seguito di un incidente stradale nella provincia di Massa Carrara.

Per questo motivo C.G., 52enne di Mignano Monte Lungo è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo ed è stato tratto in arresto dai carabinieri per scontare un residuo di pena di 6 mesi di reclusione dei 5 previsti dalla condanna.