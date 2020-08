CAVALLO MORTO NELLA REGGIA. Blitz nella stalla della proprietaria. Rinvenuti 16 esemplari denutriti e maltrattati

CASERTAVECCHIA – In merito al cavallo morto alla Reggia di Caserta, ieri, 12 agosto, personale della polizia municipale di Caserta congiuntamente con Asl e Polizia di Stato hanno rinvenuto presso l’abitazione di Maddalena Lerro, proprietaria e conduttrice del cavallo morto, in Casola di Caserta, un ricovero per cavalli non autorizzato con 16 esemplari in evidente stato di malnutrizione ed evidenti segni di maltrattamento. Il ricovero o stalla manchevole di ogni requisito igienico sanitario. I cavalli venivano utilizzati nella vicina Casertavecchia come attrazione per i turisti.