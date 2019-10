LA FOTO. C’è un grave problema di eroina sul litorale: trovate 100 siringhe in spiaggia in un’ora

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – “Ecco il mio secchio! In 60 minuti ho raccolto 100 siringhe usate dai tossicodipendenti della zona. 100 dosi di Eroina. Siringhe lasciate a terra tra la pineta e la riserva naturale. L’eroina si conferma la droga preferita dai tossici del litorale domitio. Un mercato che non delude mai le aspettative nonostante la messa in sicurezza di due dei principali markets della droga (posti diversi per spacciare e consumare droga si trovano sempre). Le siringhe non sono l’unico rifiuto pericoloso abbandonato dai tossici. Sparse un po’ ovunque possiamo trovare facilmente fondi di lattine tagliate, usate per cucinare la droga, e diversi medicinali usati invece per diluirla. Non lasciamo che problemi minori nascondano quelli grandi. Abbiamo bisogno del CONTROLLO del territorio. Quello VERO. Non abbiamo bisogno di interventi ad intermittenza. Questa è EMERGENZA!”