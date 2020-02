C’è una nuova truffatrice in città. Con una 100 euro falsa prova a fregare la commerciante

CASAL DI PRINCIPE(Christian e Lidia de Angelis) – Allarme truffatrice in azione, in questo piccolo vademecum vi spieghiamo come agisce. L’ultimo episodio della serie è avvenuto stamani, 5 febbraio, a danno della nota attività di abbigliamento e accessori e pelletteria “Every Day Price”, sita in via Marsala, a Casal Di Principe.

A denunciarlo la stessa proprietaria che nella mattinata di oggi si è vista entrare in negozio questa ragazza mora, dai modi garbati e sicuramente meno garbata quando ha tentato poi di rifilarle una banconota da 100 completamente falsa. Per fortuna la titolare è stata molto attenta e non è caduta nella trappola.

L’imprenditrice ha voluto inoltre allertare gli altri commercianti ignari di questa nuova truffa di prestare massima attenzione. Ecco cosa scrive: “Salve a tutti,c’è una ragazza mora che gira con il 100 euro falso,stamane è stata al mio negozio per fortuna mi sono accorta subito. Fate attenzione sembra molto per bene, che vergogna!!!“