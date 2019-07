Celebrato primo matrimonio omosessuale nella storia di Marcianise. Assenze eccellenti, scoppia la polemica

Marcianise – Si è celebrata ieri, presso il comune di Marcianise, la prima unione omosessuale, negli uffici di Piazza Umberto I.

Un evento di straordinaria importanza, accolto con entusiasmo dalla comunità, che ha potuto assistere al coronamento dell’amore di due ragazzi, saldato nell’unione matrimoniale.

Tuttavia, a condire l’evento non sono mancate le polemiche sul fronte politico, all’interno della maggioranza targata Antonello Velardi.

L’ex assessore e ad oggi consigliere del PD Telia Frattolillo, infatti, non ha potuto desistere dal far notare l’assenza di esponenti dell’amministrazione comunale ad un evento così tanto significativo, emblematico di una società che sembra essersi definitivamente decisa, seppur a piccoli passi, a progredire.

La Frattolillo ha espresso il suo punto di vista attraverso un post sul proprio profilo Facebook, che riportiamo di seguito:

“Il 20 maggio del 2016 fu approvata la legge sulle #unionicivili, cosiddetta Legge #cirinnà dal nome della senatrice #PD. Una legge attesa da decenni e che, finalmente, ha permesso di regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro, come stabilito dalla nostra #Costituzione, il diritto a non essere discriminate.

A tre anni dall’entrata in vigore della legge Cirinnà a #Marcianise si è celebrata, questa mattina, la prima unione civile.