Centauro si schianta con la moto a pochi metri dall’ufficio postale

PARETE – Incidente stradale in via Guglielmo Marconi a Parete. A pochi passi dall’ufficio postale, il conducente di una moto ne ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra. L’incidente dello sfortunato centauro è stato interpretato, dai presenti sul posto, come un tentativo di rapina. Accorsi sul posto a sirene spiegate, prima i militari dell’Arma della stazione di Parete e poi 4 pattuglie in ausilio dalla stazione di Aversa. Solo una volta giunti sul posto gli uomini della Benemerita hanno scoperto che si è trattato di un semplice incidente.