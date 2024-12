Centro massaggi a luci rosse nel casertano. Carabinieri beccano tre donne “a lavoro” con un cliente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAPULLA – Veniva pubblicizzato online come centro di bellezza e benessere, in realtà, offriva tutt’altro tipo di prestazioni. Questa notte, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati da personale dell’Asl, hanno fatto irruzione in quello che sarebbe dovuto essere un centro di bellezza ma, invece di trovare attrezzature per le terapie di bellezza, hanno rinvenuto oli intimi, tonici e stimolanti.

Nell’abitazione, ubicata in Casapulla e composta da una reception e tre locali arredati con lettini per massaggi erano presenti due delle tre denunciate che, con abiti succinti stavano intrattenendo un cliente. Immediati accertamenti hanno consentito di appurare che il rapporto sessuale veniva consumato dietro un corrispettivo di 50 € solo dopo aver terminato la sessione di massaggi per la quale erano previsti altri importi. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di complessivi 560€.

Le tre donne, una 37enne, una 40enne e una 54enne, di nazionalità cinese, sono state denunciate in stato di libertà per la violazione delle norme in materia di prostituzione

Contestualmente i carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto al sequestro preventivo dei locali