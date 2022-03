Chef casertano premiato a Venezia con il prestigioso “Leone d’Oro”

TEANO (Pietro De Biasio) Dopo tanti successi per le sue ricette a base di baccalà, lo chef di Teano Antonio Ruggiero è stato premiato con il prestigioso “Leone d’Oro” 2022 il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali che hanno contribuito alla crescita del Paese. Nei giorni scorsi, presso lo storico Palazzo della Regione del Veneto a Venezia, è stato infatti conferito anche al titolare dell’Osteria del baccalà il Leone d’Oro per meriti professionali. La decisione dell’attribuzione del Premio ad Antonio Ruggiero è stata formalizzata dal Dottor Sileno Candelaresi, Presidente del Comitato di giuria, e dal Senatore Mario Baccini, che ha presieduto il comitato d’onore del Leone d’oro per la Pace.

Visibilmente commosso e naturalmente felice il Prof. Ruggiero che ha dedicato il premio ai figli Diego e Mirko: “un premio alla creatività che ci rende orgogliosi perché l’idea di valorizzare un alimento solo apparentemente povero con un menù dedicato si è trasformata in un progetto imprenditoriale unico nel suo genere. Un ringraziamento particolare va al Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana dott. Maurizio Pollini che mi ha presentato alla fondazione nazionale e internazionale del Leone d’Oro, al Vice Presidente dott. Vincenzo Schiavo e al Presidente dott. Sileno Candelaresi per aver voluto premiare la nostra azienda con un premo unico a livello nazionale”. E non finisce mica qui, come diceva il celebre presentatore Corrado.