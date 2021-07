Chiusura casello autostradale CASERTA SUD per lavori di manutenzione. Ecco quando

CASERTA – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Pomigliano Villa Literno; sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.