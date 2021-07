SANTA MARIA A VICO – Grande spavento questa mattina nel centro di Santa Maria A Vico. Un uomo alla guida della propria auto, una Fiat Uno, per cause ancora in fase di accertamento ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il cancello di un’abitazione. Soccorso nell’immediato dai presenti e stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.