CHOC IN STRADA. LE FOTO. Cane sparato alla testa e lasciato in strada

CELLOLE – Nebbia è stato ritrovato a terra, per strada, con la testa sanguinante. Qualcuno, forse un cacciatore, gli ha sparato e per miracolo il cane è sopravvissuto.

È successo a Cellole e l’amara scoperta è stata fatta dai proprietari dell’animale che sentendo uno sparo in lontananza sono usciti subito in giardino e il loro cane non c’era più. Grazie al GPS installato sul suo collare sono riusciti a individuare la sua posizione e hanno trovato Nebbia riverso sull’asfalto della Strada Provinciale 120 e gravemente ferito. Proprio a causa di queste ferite ora è cieco.

QUI SOTTO LE FOTO (a chi non ritiene di sopportare la visione, consigliamo di fermarsi alla cronaca della notizia)