Ci risiamo con le truffe online: acquista lo smartphone ma non lo riceve. Coppia denunciata

CASERTA – Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà a carico di due persone la vicenda che ha visto come vittima un uomo residente nel reggiano. Lo scorso giugno, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce, frazione di Reggio Emilia, avevano ricevuto la denuncia dell’uomo che, dopo aver concluso una trattativa online per l’acquisto di uno smartphone attraverso un noto sito di annunci, aveva versato ai finti venditori la somma di 180 euro, perdendo poi ogni contatto con gli inserzionisti. Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità dei truffatori. Si tratta di una coppia abitante in provincia di Caserta, entrambi 33enni, che ora dovranno rispondere del reato di truffa dinanzi all’Autorità Giudiziaria.