CIAO GAETANO. Si è spento a soli 42 anni “furcell”. Due anni fa un grave incidente

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Era stato soccorso questa mattina dal 118 di Mondragone, a seguito di una richiesta di aiuto dei suoi genitori per probabile infarto. Parliamo di Gaetano Milo, da tutti conosciuto con il soprannome di “furcell”. Trasportato d’urgenza alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il giovane si era appena ripreso da una lunga convalescenza a seguito di un grave incidente stradale avvenuto due anni fa, mentre era a bordo del suo scooter. Oggi “Furcell” non ce l’ha fatta, ed è deceduto a soli 42 anni, lasciando nello sgomento più totale i suoi genitori ed i suoi amici. Cogliamo l’occasione per porre le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Ciao Gaetano!