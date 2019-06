Ciao nonna Maria: muore a 106 anni la donna più anziana della provincia

SESSA AURUNCA – Ciao nonna Maria. Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe in Cupa a Sessa Aurunca, le esequie di Maria Vincenzina D’Onofrio, fino a ieri, la donna più anziana di tutta la provincia di Caserta. La donna, infatti, sei mesi fa aveva spento 106 candeline e in quell’occasione fu festeggiata dal sindaco, Silvio Sasso, dal vescovo Monsignor Orazio Francesca Piazza e diversi personaggi della politica locale. Nata nel 1913, nonna Maria, era amata e conosciuta da tantissimi. La donna, infatti, per tutta la sua vita aveva, letteralmente fatto mangiare mezzo paese, in quanto aveva svolto il mestiere di cuoca nella scuola locale.