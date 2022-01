“CIAO TERRY, la vita è ingiusta”, il dolore degli amici e dei familiari per la morte della 35enne

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) Bagno di folla ai funerali della meravigliosa Teresa Cordino 35 anni. Ieri alle 16 presso la Chiesa Sant’Erasmo in Cascano a Sessa Aurunca si sono svolti i funerali della donna, che lascia i genitori e un fratello e tanti amici e parenti nel dolore. La donna è deceduta a causa di un malore improvviso, nonostante i soccorsi per la 35enne non vi è stato nulla da fare, non c’era più. Tanti i presenti per darle l’ultimo saluto tra le lacrime e gli applausi al passaggio della bara.

Lascia un grande vuoto in tutti coloro i quali l’hanno conosciuta, una donna bellissima, dolce e affettuosa, volata via troppo presto. “Una perdita inattesa e rapida lascia un grande vuoto dentro di me, dentro chi ti voleva bene. Come dico sempre, la vita è ingiusta. Porti con te un pezzo della mia infanzia e adolescenza, porti via un pezzo di cuore. Ciao Terry”



“Siamo solo di passaggio ed a volte anche velocemente su questo mondo crudele, notizie come queste ti fanno riflettere ancora di più sul senso della vita, non portiamo rancore mai, vogliamoci bene e non rimandiamo mai nulla, potrebbe essere troppo tardi, l’età non conta è solo un dettaglio, domani per chiunque potrebbe essere troppo tardi anche per un semplice abbraccio, ciao o ti voglio bene… Teresa Cordino ci hai sconvolti tutti, non ci sono parole ma solo dolore… Riposa in Pace“.