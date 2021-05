CASERTA – Ciclisti casertani salvano cane incatenato sotto il sole. Una pedalata spensierata per un gruppo di ciclisti casertani si è trasformato in un gesto encomiabile. I bikers si sono imbattuti, in una stradina poco trafficata della città, in un povero cane abbandonato e subito si sono precipitati a liberarlo della catena che aveva collo, salvandolo da una morte certa.