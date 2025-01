Città in lutto: muore storico vigile urbano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SUCCIVO – La comunità di Succivo è in lutto per la morte di Carmine Brancaccio, un uomo che ha rappresentato per tanti anni un pilastro per il paese.

Fedele dipendente comunale, Brancaccio era ben noto per il suo instancabile impegno come ausiliario presso il comando dei vigili urbani. La sua figura, sempre presente e rispettata, era sinonimo di dedizione e impegno al servizio della collettività.

Il sindaco Papa, insieme al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia Brancaccio, sottolineando quanto Carmine sia stato una figura imprescindibile.