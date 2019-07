CASERTA – Il tribunale del Riesame ha confermato l’arresto in carcere per Enrico Verso, ‘o mannese, cognato di Raffaele Bidognetti. Confermati gli arresti domiciliari per Eugenio Di Laura di Gricignano, accusato di estorsione nei confronti di un commerciante cinese. I due sono coinvolti nell’inchiesta su alcune società di vigilanza riconducibili al Verso.