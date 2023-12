CLAN DEI CASALESI. Pena ridotta per il luogotenente dei Venosa

E per Giuseppe Bianchi a breve potrebbero aprirsi le porte del carcere.

CASAL DI PRINCIPE (gv) Riduzione della pena per continuità tra tre sentenze per Giuseppe Bianchi. Il suo legale Paolo Caterino ha ottenuto, dalla Corte di Appello di Napoli, la riduzione a 12 anni di carcere per Bianchi, condannato per vari reati di camorra, alla pena di circa 22 anni. A breve, Giuseppe Bianchi potrebbe lasciare il carcere. Esponente della cosca Schiavone (lato Venosa), aveva ricevuto inizialmente condanne per oltre 20 anni di reclusione, ma grazie al ricorso presentato dai suoi legali ha ottenuto uno sconto di 8 anni, rendendo più vicino il suo ritorno in libertà.

Tra le ultime inchieste in cui è stato coinvolto quella relativa al business delle slot (insieme con Massimo Venosa), gestito dalla fazione Schiavone-Venosa. Nell’ambito di questa operazione, aveva ottenuto una condanna a 6 anni.