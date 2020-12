Coinvolto in un grave incidente stradale. 27enne torna a casa dopo 110 giorni di cure

SAN FELICE A CANCELLO -Dopo 110 giorni di cure, trascorsi tra gli ospedali di Caserta e il Cardarelli di Napoli Fiore Sgambato, 27 anni è tornato a casa a San Felice a Cancello. Era rimasto coinvolto in un terribile incidente in moto, avvenuto in via Napoli, lo scorso 5 settembre. In ospedale fu condotto in condizioni molto gravi. Dopo giorni di battaglia, Fiore è finalmente tornato a casa, accolto dai residenti della zona e dai familiari felici. Ovviamente le cure non sono finite, ma sicuramente questo Natale sarà indimenticabile.