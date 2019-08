Colpi in diverse gioiellerie. La banda al completo compare dinanzi alla Corte di Appello

CAPODRISE – Accusati di rapine in gioiellerie, Antonio Negro, 56enne di Capodrise, Mario Gravante 52enne di Recale e Maria Luisa Stella, 48 anni di Caserta, compariranno dinanzi alla sesta sezione della Corte di Appello di Napoli per impugnare la sentenza pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che li aveva condannato a 15 anni e 4 mesi a Negro, in continuazione con un’altra sentenza già passata in giudicato; 6 anni e 9 mesi a Stella e 2 anni a Gravante.

La banda aveva colpito in diverse gioiellerie tra Caserta, Casagiove e Casapulla, nonché nel beneventano.