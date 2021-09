Colpita al volto dall’acido muriatico: bimba di 11 mesi ricoverata al Santobono, indagini sull’incidente

La mamma stava utilizzando la sostanza corrosiva quando è accaduto l’incidente

VAIRANO PATENORA Una bimba di appena 11 mesi colpita da un getto di acido muriatico che la mamma stava utilizzato per sturare un lavandino. La bambina, che abita con la famiglia nella frazione di Marzanello di Vairano Patenora, è stata colpita al volto e agli occhi. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per capire in che modo sia avvenuto l’incidente. L’accaduto ha subito suscitato sconcerto nella piccola frazione.