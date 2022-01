SAN PRISCO – Grande spavento ieri sera per un’automobilista in via Agostino Stellato a San Prisco. L’uomo, 50 anni, alla guida della sua vettura è stato colto da un malore improvviso. Ad accorgersi dell’accaduto il titolare e gli avventori di un locale. Accorsi a prestare un primo soccorso allertando prontamente i sanitari. Sul posto due ambulanze. Sembrerebbe che l’uomo abbia rifiutato il trasporto in ospedale.