SAN TAMMARO – Hanno fatto irruzione nel bar sfondando il muro sul retro. Alcuni ladri, nella notte tra Natale e Santo Stefano, hanno scassinato le slot machine e la macchinetta cambia soldi, portandosi via tutto l’incasso. E’ accaduto in un bar sulla Nazionale Appia sito all’altezza di San Tammaro. A fare l’amara scoperta questa mattina, il titolare al momento dell’apertura. I danni economici e alla struttura sono per diverse migliaia di euro.