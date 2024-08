Colpo grosso del direttore Tedesco: il centrocampista Feola nel Teano calcio.

Ha collezionato numerose presenze da titolare tra Promozione, Eccellenza e Prima categoria.

TEANO (ARNALDO BETTI) – Il direttore sportivo Pasquale Tedesco ha messo a segno un altro colpo di mercato, portando in squadra il giovane talento Federico Feola. Di professione centrocampista, mancino di piede, Feola è un giocatore che, nonostante la giovane età, può vantare un curriculum di tutto rispetto. Ha collezionato numerose presenze da titolare tra Promozione, Eccellenza e Prima categoria, conquistando diversi campionati da protagonista.

Federico Feola è un centrocampista completo, capace di unire corsa, grinta e una spiccata attitudine nel non temere nessuno. Le sue doti gli permettono di svolgere efficacemente entrambe le fasi di gioco, con un discreto feeling con il gol che potrebbe rivelarsi un’arma in più per la squadra. Con l’arrivo di Feola, si aggiunge un altro tassello alla rosa dei mister Bottone e Carbone arricchendosi di un elemento dinamico e determinato, pronto a dare il massimo per i colori rossoverdi dello «Zupoteano».