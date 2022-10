Colta da malore durante la messa: Emanuela si è svegliata dal coma

Dopo qualche giorno finalmente la comunità tutta può tirare un sospiro di sollievo

PIEDIMONTE MATESE – Buone notizie arrivano da Piedimonte Matese: Emanuela si è svegliata dal coma. La donna, Emanuela P. , mamma 42enne domenica è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in chiesa. In un primo momento fu trasportata all’ospedale locale per poi essere trasferita, nel primo pomeriggio, in eliambulanza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Dopo qualche giorno finalmente la comunità tutta, che da subito si era stretta ai familiari della giovane mamma, può tirare un sospiro di sollievo: Emanuela si è svegliata dal coma, la notizia che tutti i suoi concittadini hanno aspettato pregando tanto per questa mamma così benvoluta da tutti.