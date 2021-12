ORTA DI ATELLA – Ancora un lutto colpisce la comunità di Orta di Atella. Si è spenta a soli 40 anni Lucia Moriello Tagliabue. La donna è stata colta, la scorsa notte, da un malore improvviso presso la sua abitazione in via Giuseppe Garibaldi. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.