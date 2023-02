Coltiva una piantina di marijuana in casa: assolto dopo 9 anni

Assolto perchè il fatto non sussiste

ORTA DI ATELLA – Accusato di aver coltivato una piantina di marijuana all’interno della sua abitazione, assolto. La Corte di Cassazione, ha assolto in via definitiva, perchè il fatto non sussiste, Pasquale Pietroluongo, 40enne di Orta di Atella.

Pietroluongo era stato condannato a 2 anni in primo grado, verdetto confermato dalla Corte d’Appello di Napoli. Nei giorni scorsi, però, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato difensore ed ha annullato la condanna senza rinvio “perché il fatto non sussiste”. I giudici della Suprema Corte si sono uniformati ad un’altra sentenza nella quale si ribadiva come la coltivazione rudimentale di piantine di marijuana non sia reato se destinata all’uso personale, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale.