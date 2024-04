Comandante dei vigili urbani accusato di aver dato fuoco all’auto della ex. La vittima conferma tutto in aula

CELLOLE – Va avanti la vicenda giudiziaria dell comandante dei vigili urbani di Cellole, Pierluigi Casale, finito sotto processo per atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio e accesso abusivo a sistemi informatici.

Casale è accusato di aver incendiato l’auto della sua ex fidanzata e provocato danni anche a vetture vicine a quella della sua vittima.

È stata ascoltata Dalma V., la vigilessa che ha denunciato Pierluigi Casale. Ascoltata in aula per circa tre ore, la donna ha raccontato della gelosia oltre i limiti da parte del comandante dei vigili di Cellole, ma anche di atteggiamenti rabbiosi dell’uomo.

Avrebbe diffuso le foto intime della donna per finite sul noto sito Onlyfans, utilizzato da creatori dei contenuti per adulti, ma Casale è accusato anche di averla minacciato, lavorando per denigrarla e farle perdere il lavoro.