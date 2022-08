Come Facebook, parte anche il nostro album dei ricordi. L’auto che al Pirotecnico di CAPUA port con se (è così, se vi pare) tubo e pistola del carburante

CAPUA – Ci piace, ci attizza “troppo assai” l’offerta social di Facebook, denominata “I tuoi ricordi”, per cui, abbiamo deciso di accodarci e di inaugurare oggi anche una nostra sezione dei ricordi di CasertaCe.

La inauguriamo con un video, che più che fake è un video minchione o un video minchiata.

Scena: coda di auto nella zona militare del Pirotecnico di Capua. Chi ha interpretato questo video ritiene di scorgere con chiarezza la scena di una di queste auto che trascinerebbe con se la pistola e il tubo dell’erogazione del carburante. Evidentemente portato con se e dunque sradicato da un distributore. Ma questa è la narrazione di una scena che, magari siamo noi un po’, anzi un bel po’ cecati, non è che sia tanto chiara da poterla descrivere in questo modo. Il fatto interessante è che ci permette di osservare e di riflettere giusto un attimo attraverso la riproposizione di questo materiale del nostro album dei ricordi, su una della tante caratteristiche della nuova social comunicazione: siccome girano milioni e milioni di video, il più delle volte frutto di riprese da smartphone, rudimentali e molto artigianali, questa diventa, come si suol dire, la scusa per costituire un’identità, una definizione di questi video non costituita da ciò che si vede realmente, ma da quello che chi ha girato quella scena o chi ha utilizzato il video per sue necessità divulgative, magari per semplice paraculaggine da acchiappa click, impone che sia.

Questo video capuano rappresenta un po’ una dimostrazione concreta di questo “spirito del tempo”.

CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO