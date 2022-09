Commerciante arrestato dopo la condanna. Vendeva sul web

BELLONA – Il commerciante 54enne Vincenzo N. originario di Bellona, è stato condotto in carcere. Era ricercato per una serie di reati, commessi tra il 2009 e il 2021.

L’uomo, noto per vendere la sua merce sul web, deve, infatti, scontare 4 anni e mezzo di reclusione per un cumulo di pena. E’ accusato di truffa, falsificazione di documenti, atti osceni, frode informatica e minacce.

I militari lo hanno intercettato in un’abitazione di Giugliano e lo hanno poi accompagnato in carcere a Poggioreale per scontare la pena fissata dal tribunale.