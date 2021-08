Completati i lavori di riqualificazione dell’Istituto Viviani

SAN MARCO EVANGELISTA – L’istituto Viviani di via Leonardo Da Vinci a San Marco Evangelista ha una nuova area polivalente: sono stati, infatti, ultimati i lavori che hanno consentito di riqualificare gli spazi esterni della scuola e di dotarla di un palchetto che potrà essere utilizzato già da settembre per le attività dei ragazzi. «Si tratta di uno spazio a disposizione delle materne che ci è stato richiesto dal dirigente scolastico per le recite e le attività del plesso. Siamo felici di consegnare tale spazio ai nostri bambini e di fare in modo che l’ambiente scolastico sia ancora più accogliente». Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Vagliviello che commenta il completamento degli interventi. «Anche questi lavori sono stati realizzati attraverso un finanziamento del ministero e, quindi, a costo zero per le casse del Comune – ha sottolineato l’assessore – in questi cinque anni, con l’assessorato siamo riusciti a pianificare tantissimi interventi per la nostra comunità drenando risorse e finanziamenti che arrivano dall’esterno. Per un Comune come il nostro questo è un aspetto fondamentale dal momento che ci consente di costruire presente e futuro in tranquillità senza rischiare pericolosi contraccolpi finanziari per l’ente e di conseguenza per la comunità»