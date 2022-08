Compra pellet online, ma è una truffa: denunciata una donna casertana

CASERTA – Aveva visto su un sito di compravendita online delle forniture di pellet a prezzi molto convenienti e così ha pensato di non perdere l’occasione e fare un ordine. Ma in realtà si trattava di una truffa per la quale una donna, della provincia di Caserta, è stata denunciata.

Vittima un 55enne di Loro Ciuffenna, il quale ha risposto ad un annuncio online allettante sulla vendita del pellet. Ha deciso di rispondere all’annuncio e si è visto chiedere, a titolo di acconto, 760 euro ma il pellet non è mai giunto a destinazione.

Resosi conto del raggiro, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri i quali sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a risalire all’identità del truffatore, una donna della provincia di Caserta, che è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per truffa online.