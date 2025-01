Compra su Amazon con documenti e carte di credito di ignari vittime: BECCATO 53ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato ieri un 53enne del napoletano, accusato di truffa aggravata, sostituzione di persona, e utilizzo indebito di carte di credito. L’uomo, che si spacciava per corriere, è stato bloccato in via Mezzagni a Castel Volturno, mentre tentava di prelevare due pacchi contenenti generi alimentari acquistati illegalmente su una piattaforma di e-commerce.

Durante le indagini, i militari hanno scoperto che il 53enne aveva utilizzato credenziali rubate per accedere alla piattaforma di vendita online, ottenendo informazioni su spedizioni di prodotti da lui scelti. Per compiere l’operazione fraudolenta, l’uomo aveva attivato una carta di credito con dati identificativi falsi.

Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di numerosi documenti e carte di credito appartenenti a terzi, nonché credenziali di accesso a siti di e-commerce e indirizzi email di ignari utenti. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.

Il 53enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di truffa, sostituzione di persona e falsificazione di strumenti di pagamento. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ulteriori vittime della frode.