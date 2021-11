CASERTA. ORE 21,56 ESCLUSIVA Fatto l’accordo. Ecco i nomi dei nuovi assessori e del nuovo presidente del Consiglio. Tra le donne cade la testa di Adele Vairo

Domani mattina la prima seduta di consiglio comunale del Marino-bis. In giunta siederanno Emiliano Casale, Massimiliano Marzo, Enzo Battarra, Annamaria Sadutto, Gerardina Martino, Luigi Bosco, Carmela Mucherino, Emilianna Credentino, Mimmo Maietta. Presidente del consiglio comunale Lorenzo Gentile.

CASERTA (rita sparago) Ieri gli incontri a Palazzo Castropignano ed oggi, nel secondo giorno di consultazioni, il “pellegrinaggio domenicale” a Puccianiello. Carlo Marino tra poche ore dovrà presentare il suo esecutivo in consiglio comunale e solo a quest’ora, sono le 22 circa, l’accordo è stato sancito, almeno con il gruppo dei moderati. Sarà Lorenzo Gentile, domattina, ad essere indicato quale candidato alla presidenza del consiglio comunale. “Insieme”, infatti, ha rinunciato al terzo assessorato, “bocciando” in tal modo Adele Vairo che non siederà in giunta.

Se alcune posizioni sono rimaste salde e indiscutibili nei giorni, per altre è regnata la confusione. Gli eletti ed i coordinatori del gruppo “Moderati-Insieme per Caserta”, dopo le discussioni di ieri, hanno nuovamente esposto al sindaco le loro richieste: Emiliano Casale vicesindaco con deleghe alla Programmazione dello sviluppo produttivo della città, Suap, Mercati, Eventi, Traffico e Mobilità con delega specifica alla Polizia Municipale; Massimiliano Marzo assessore ai Lavori pubblici (potrebbe aggiungersi anche la delega al Patrimonio, Cimitero di Caserta e la candidatura al consiglio provinciale, alla quale ambisce anche Massimo Russo). Su questi due nomi l’intero gruppo è stato d’accordo, mentre è sull’assessore esterno che i dubbi erano ancora tanti. Non tutti gli eletti volevano la Vairo in giunta e, per questa ragione, sulla scrivania del sindaco è arrivata stamattina una nuova bozza di accordo (che poi tanto nuova non è): due assessori (di cui uno vicesindaco) e presidenza del consiglio comunale a Gentile. Su questa bozza pochi minuti fa si è trovato l’accordo e, quindi, domattina sarà proprio Gentile ad essere indicato quale candidato alla presidenza del consiglio comunale.

Ma la presidenza dell’Assise, era ambita anche dal Partito democratico. I dem si sono detti disponibili a recepire le proposte del sindaco (questo, almeno, ha dichiarato il segretario cittadino Enrico Tresca). Ma “digeriranno” la cessione della presidenza ai moderati? Andrea Boccagna ambiva a tale incarico e non ne ha fatto mistero neppure Giovanni Comunale. A questo punto, però, dovranno digerire l’intesa tra Marino ed il gruppo Insieme. Blindato, invece, l’ingresso in giunta di Enzo Battarra. Ed in giunta siederà anche Annamaria Sadutto. Per lei ancora non è chiaro se in quota Pd oppure in quota sindaco.

A Donato Tenga e a Francesco Guida, eletti nella lista Origini, nel corso delle consultazioni di ieri il primo cittadino aveva proposto di indicare quale proprio esponente in giunta Gerardina Martino, assessore uscente alle Finanze, legata al Pd e all’area che fa capo al presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero, in modo particolare. Ai due consiglieri eletti, a Tenga soprattutto, la proposta di Marino non è affatto andata giù, anche perché in tal modo si sono azzerate per lui le possibilità di entrare in giunta o di presiedere il consiglio comunale. Ma tanto è.

Luigi Bosco sarà, invece, l’assessore di Noi Campani mentre il Movimento Cinque Stelle indicherà una donna (Carmela Mucherino) quale assessore alla Transizione ecologica. Partendo da quest’ultima, aggiungendo Sadutto e Martino (scontata, a questo punto la “bocciatura” della Vairo alla quale il sindaco sembra avere promesso la presidenza della Fondazione Real Sito di San Leucio), le donne sono tre. La quarta è Emilianna Credentino di Italia Viva. Già ieri, infatti, il sindaco aveva espresso la volontà di assegnare due postazioni in giunta ai renziani. Quindi, un assessorato alla Credentino e l’altro a Mimmo Maietta (Urbanistica). Per i Socialisti uniti, invece, nessuna rappresentanza in giunta ma presidenza della Commissione comunale elettorale a Gianluca Iannucci.

Ricapitolando, in giunta siederanno Emiliano Casale, Massimiliano Marzo, Enzo Battarra, Annamaria Sadutto, Gerardina Martino, Luigi Bosco, Carmela Mucherino, Emilianna Credentino, Mimmo Maietta. Presidente del consiglio comunale Lorenzo Gentile.