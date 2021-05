Comune pronto a distribuire le card vaccinali: “Da ritirare negli uffici municipali”

COMUNICATO STAMPA

Saranno in distribuzione dalla prossima settimana le card di avvenuta vaccinazione direttamente presso gli uffici del Comune di Cancello ed Arnone. I cittadini che hanno completato il percorso

vaccinale con le due dosi saranno contattati via Sms dall’Asl che comunicherà loro data e ora del ritiro. A renderlo noto è l’assessore alla Sanità Gabriele Di Vuolo.

«Abbiamo raggiunto un accordo con l’Asl per procedere alla distribuzione delle card presso i nostri uffici per evitare disagi ai nostri concittadini che, altrimenti avrebbero dovuto raggiungere gli uffici dell’azienda sanitaria per ritirarli – ha spiegato l’Assessore – sappiamo la grande importanza che queste card potranno avere da qui a qualche settimana per tutti i nostri concittadini e, per questa ragione, ci siamo attivati per permettere a tutti di poterle ritirare in maniera comoda».

Ad evidenziare l’importanza dell’iniziativa anche il sindaco Raffaele Ambrosca. «Da quando è scoppiata la pandemia la nostra amministrazione sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e per facilitare la vita in questo momento così particolare che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco – anche la distribuzione delle card rientra in questa nostra visione della cosa pubblica che fa dello spirito di servizio la sua stella polare».