COMUNITA’ IN LUTTO. Muore padre 48enne, lascia la moglie e due figli

CARINARO – Un lutto ha scosso la comunità di Carinaro. Si è spento prematuramente a soli 48 anni Silvio Di Domenico. Lascia la moglie Nunzia Piro e gli adorati figli Luigi e Maria. La notizia si è subito diffusa in paese e sui social in queste ore sono in tanti a ricordarlo e ad esprimere la loro vicinanza alla famiglia. Amato e stimato dai suoi concittadini lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto. Il rito funebre sarà celebrato domani 8 ottobre presso la Chiesa di S. Eufemia in Carinaro alle ore 11.00